Понсе: для дебютного года показал неплохой результат, надо продолжать в таком же ритме

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал об игре и обязанностях на поле.

«В прошлом сезоне забил 11 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Спартака». Считаю, для дебютного года неплохой результат. Приятно ощущать, что приношу пользу команде. Вот сейчас забил два гола в трёх турах — надо продолжать в таком же ритме. Но не зацикливаюсь на личной статистике.



Личное празднование? Пока не придумал. Давайте запустим голосование в социальных сетях клуба. Пусть болельщики выберут жест, которым я буду отмечать голы.



Как распределяются функции с Джорданом и Соболевым? Джордан играет в оттяжке, ближе к полузащите, и больше работает с мячом. Места нам всем хватает, это не проблема. В матче с «Ахматом» голевой пас мне сделал Соболев, в Уфе — Джордан. Я тоже стараюсь не жадничать.



У каждого из нас свои сильные стороны, и тренер дает нам конкретные задания. Стараюсь как можно больше прессинговать и вступать в единоборства, чтобы быстрее вернуть мяч команде», — цитирует Понсе пресс-служба клуба.