Жереми Бога: мне становится всё лучше и лучше! Берегите себя

Заражённый коронавирусом полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога рассказал о состоянии здоровья.



«С момента объявления результатов теста мне становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку. Берегите себя и близких», — написал Бога в "Твиттере".



Пресс-служба клуба сообщала, что болезнь у игрока проходит бессимптомно. Футболист не контактировал с партнёрами по команде и соблюдает самоизоляцию.



Сообщалось, что туринский «Ювентус» включился в борьбу за Жереми Бога. Руководство «старой синьоры» рассматривает его как замену хавбеку Дугласу Косте, который в ближайшее трансферное окно, скорее всего, сменит команду. В услугах 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара заинтересован также «Наполи». Клуб из Неаполя был готов заплатить за игрока € 20–25 млн.

Тест Бога на коронавирус дал положительный результат