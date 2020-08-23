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Жереми Бога: мне становится всё лучше и лучше! Берегите себя

Жереми Бога: мне становится всё лучше и лучше! Берегите себя
Футбол / Италия 0

Заражённый коронавирусом полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога рассказал о состоянии здоровья.

«С момента объявления результатов теста мне становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку. Берегите себя и близких», — написал Бога в "Твиттере".

Пресс-служба клуба сообщала, что болезнь у игрока проходит бессимптомно. Футболист не контактировал с партнёрами по команде и соблюдает самоизоляцию.

Сообщалось, что туринский «Ювентус» включился в борьбу за Жереми Бога. Руководство «старой синьоры» рассматривает его как замену хавбеку Дугласу Косте, который в ближайшее трансферное окно, скорее всего, сменит команду. В услугах 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара заинтересован также «Наполи». Клуб из Неаполя был готов заплатить за игрока € 20–25 млн.

Тест Бога на коронавирус дал положительный результат
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