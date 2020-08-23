Мбаппе: день финала Лиги чемпионов будет обычным

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как пройдёт его день в преддверии финального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Не думаю, что являюсь лучшим примером для подражания, поскольку не занимаюсь ничем особенным — шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. Это будет обычный день. Ну а вечером мне нужно будет сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» состоится сегодня, 23 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2).
- 23 августа 2020
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