«Парма» объявила об увольнении главного тренера

«Парма» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера основной команды Роберто Д'Аверсы.



«Увольнение тренера — результат отсутствия сплочённости, гармонии и энтузиазма в команде, которые были важны для достижения общих целей. Клуб выражает благодарность тренеру за всё, что произошло за последние несколько лет. Мы не забудем вклад Роберто в командные успехи и желаем тренеру удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы итальянского клуба.



Д'Аверса возглавлял «Парму» в декабре 2016 года. В сезоне-2019/2020 «Парма» заняла 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус». Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября.