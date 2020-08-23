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«Парма» объявила об увольнении главного тренера

«Парма» объявила об увольнении главного тренера
Футбол / Италия 0

«Парма» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера основной команды Роберто Д'Аверсы.

«Увольнение тренера — результат отсутствия сплочённости, гармонии и энтузиазма в команде, которые были важны для достижения общих целей. Клуб выражает благодарность тренеру за всё, что произошло за последние несколько лет. Мы не забудем вклад Роберто в командные успехи и желаем тренеру удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы итальянского клуба.

Д'Аверса возглавлял «Парму» в декабре 2016 года. В сезоне-2019/2020 «Парма» заняла 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус». Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября.

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