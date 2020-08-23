Защитник «Лилля» подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом»
Бразильский защитник «Лилля» Габриэл Магальяэс завтра, 24 августа, подпишет контракт с лондонским «Арсеналом» на пять лет, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе. Французский клуб получит за переход 22-летнего защитника € 30 млн, включая бонусы.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Магальяэс провёл 24 матча, забил один гол и получил три жёлтые карточки. Он присоединился к «Лиллю» в 2016 году. До этого выступал за бразильский «Аваи». На правах аренды футболист защищал цвета «Труа» и загребского «Динамо».
В минувшем сезоне чемпионата Франции, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Лилль» занял четвёртое место.
«Добро пожаловать, Салах». «Арсенал» объявил о переходе 17-летнего футболиста
- 23 августа 2020
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:18
-
12:09
-
11:57
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:27
-
11:11
-
11:07
-
10:51
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
08:54
-
07:09
Партнерский контент