Защитник «Лилля» подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом»

Бразильский защитник «Лилля» Габриэл Магальяэс завтра, 24 августа, подпишет контракт с лондонским «Арсеналом» на пять лет, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе. Французский клуб получит за переход 22-летнего защитника € 30 млн, включая бонусы.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Магальяэс провёл 24 матча, забил один гол и получил три жёлтые карточки. Он присоединился к «Лиллю» в 2016 году. До этого выступал за бразильский «Аваи». На правах аренды футболист защищал цвета «Труа» и загребского «Динамо».

В минувшем сезоне чемпионата Франции, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Лилль» занял четвёртое место.