Кто выиграет Лигу чемпионов?
Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, кто выиграет Лигу чемпионов.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
В полуфинале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» из Бергамо (2:1). Мюнхенская «Бавария» дважды обыграла лондонский «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила каталонскую «Барселону» (8:2).
- 23 августа 2020
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:18
-
12:09
-
11:57
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:27
-
11:11
-
11:07
-
10:51
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
08:54
-
07:09
Партнерский контент