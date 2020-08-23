Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, кто выиграет Лигу чемпионов.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

В полуфинале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» из Бергамо (2:1). Мюнхенская «Бавария» дважды обыграла лондонский «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила каталонскую «Барселону» (8:2).