Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 23 августа, состоится матч «Уфа» – «Ростов». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Уфа» набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020