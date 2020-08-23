«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 23 августа, состоится матч «Уфа» – «Ростов». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Уфа» набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.