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Главный тренер «Астаны» может уйти в отставку

Главный тренер «Астаны» может уйти в отставку
Футбол / Прочие турниры 0

В ближайшее время «Астана» может отправить в отставку главного тренера команды Михала Билека, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, поводом к увольнению стало неудачное выступление чемпионов Казахстана в квалификации Лиги чемпионов. «Астана» потерпела поражение в матче с брестским «Динамо» со счётом 3:6.

Более того, команда Михала Билека неубедительно выглядела в матче чемпионата страны с «Окжетпесом». «Астана» чуть не потеряла очки в том матче.

Напомним, чешский специалист Михал Билек возглавил «Астану» зимой этого года. При нём казахстанский клуб провёл пять встреч, в которых одержал три победы и пропустил девять голов.

Тренер работал в сборной Казахстана, а также в тбилисском «Динамо» и многих чешских клубах.

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