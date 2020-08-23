Мбаппе: Нойер — один из величайших вратарей. Я всегда мечтал противостоять лучшим

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Баварией» высказался о голкипере мюнхенской команды Мануэле Нойере.



«Нойер — один из величайших вратарей в истории футбола. Всегда мечтал противостоять лучшим. Когда хочешь быть лучшим, должен играть против таких же. Мы встретимся с фаворитом. Нам нужно действовать целеустремленно и играть в свой футбол», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» состоится сегодня, 23 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2).