Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Михайлович вернулся в клуб в прошлую пятницу и прошёл тестирование, которое показало положительный результат. 51-летний сербский специалист был отправлен на двухнедельный карантин, после чего повторно пройдёт тестирование на коронавирусную инфекцию. Если результат теста специалиста будет отрицательным, Михайлович сможет вернуться к работе.



Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В сезоне-2019/2020 «Болонья» заняла 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус». Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября 2020 года.