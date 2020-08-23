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Синиша Михайлович заразился коронавирусом

Синиша Михайлович заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Михайлович вернулся в клуб в прошлую пятницу и прошёл тестирование, которое показало положительный результат. 51-летний сербский специалист был отправлен на двухнедельный карантин, после чего повторно пройдёт тестирование на коронавирусную инфекцию. Если результат теста специалиста будет отрицательным, Михайлович сможет вернуться к работе.

Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В сезоне-2019/2020 «Болонья» заняла 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус». Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября 2020 года.

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