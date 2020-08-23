«Ювентус» объявил состав тренерского штаба во главе с Пирло

«Ювентус» объявил список тренеров и специалистов, которые вошли в штаб Андреа Пирло.



Помощником главного тренера станет Игор Тудор, хорошо известный болельщикам туринского клуба. Накануне он покинул пост главного тренера «Хайдука». Тудор работал в «Удинезе», «Галатасарае», ПАОКе. В качестве футболиста хорват играл за «Ювентус» большую часть карьеры (1998–2005).

К тренерскому штабу присоединятся Роберто Баронио и Антонио Гальярди, у них есть опыт работы в сборной Италии: Баронио работал в качестве тренера команды до 19 лет, а Гальярди — аналитиком матчей старшей команды.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.