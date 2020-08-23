«Ювентус» объявил состав тренерского штаба во главе с Пирло

«Ювентус» объявил список тренеров и специалистов, которые вошли в штаб Андреа Пирло.
Помощником главного тренера станет Игор Тудор, хорошо известный болельщикам туринского клуба. Накануне он покинул пост главного тренера «Хайдука». Тудор работал в «Удинезе», «Галатасарае», ПАОКе. В качестве футболиста хорват играл за «Ювентус» большую часть карьеры (1998–2005).
К тренерскому штабу присоединятся Роберто Баронио и Антонио Гальярди, у них есть опыт работы в сборной Италии: Баронио работал в качестве тренера команды до 19 лет, а Гальярди — аналитиком матчей старшей команды.
Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.
- 23 августа 2020
-
16:29
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:33
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:35
-
14:30
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:18
-
12:09
-
11:57
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:27