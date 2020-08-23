Андрей Тихонов: «Спартак» должен выиграть в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Наверное, «Спартак» должен выиграть, играет дома. Конечно, при Тедеско улучшения есть, но это не касается последнего матча с «Уфой», до этого были неплохие матчи. Что касается Николича, он работает только чуть-чуть, как я могу его отметить. Когда пройдёт хотя бы первый круг, тогда и будем говорить», — приводит слова Тихонова «РБК-Спорт».



Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 23 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

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