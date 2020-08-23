«Уфа» — «Ростов»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».



«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.



Запасные: Шафинский, Чернов, Табидзе, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Хашимото, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чернов, Смирнов, Мамаев, Ковалёв, Полоз, Долгов, Тошевски.