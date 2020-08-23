Куман рассчитывает на Коутиньо и хочет поговорить с ним после аренды в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который проводит сезон в «Баварии» на правах аренды, может остаться в каталонском клубе, сообщает Sport.es.
Новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман рассчитывает на бразильца. Специалист планирует провести беседу с Филиппе и узнать о его дальнейших планах.
Напомним, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сказал, что будущее Коутиньо зависит от решения главного тренера.
Сообщалось также, что хавбек может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно и перейти в лондонский «Арсенал».
«Бавария» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 8:2 разгромила «Барселону». В полуфинале турнира мюнхенский клуб со счётом 3:0 обыграл «Лион», а в финале «Баварии» предстоит встреча с «ПСЖ». Матч пройдёт сегодня, 23 августа. Начало — в 22:00 мск.
- 23 августа 2020
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