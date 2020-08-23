Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!

Лига чемпионов подходит к концу. Уже сегодня в финальном матче сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Из-за пандемии коронавируса плей-офф турнира проходит в самом необычном формате. Мы заканчиваем выяснять, кто из любителей футбола лучше разбирается в турнире с нашим Квиз Баттлом. Докажи, что ты шаришь в Лиге чемпионов, и выиграй крутые призы компании PUMA.

Напиши нашему чат-боту команду #настарт и готовься отвечать на вопросы быстрее оппонента.



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Встреча «ПСЖ» и «Баварии» пройдёт сегодня в 22:00 мск.