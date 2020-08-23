«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин отдал результативную передачу

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Реймса» Булайе Диа. На 21-й минуте форвард Эль Билал Туре упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма защитник Аксель Дисаси сократил отставание «Монако». На 55-й минуте счёт сравнял защитник монегасков Бенуа Бадьяшиль, забивший после передачи российского полузащитника Александра Головина.



Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» занял 6-е место. Чемпионом Франции был признан «ПСЖ».