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«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин отдал результативную передачу

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин отдал результативную передачу
Футбол / Франция 0

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Реймса» Булайе Диа. На 21-й минуте форвард Эль Билал Туре упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма защитник Аксель Дисаси сократил отставание «Монако». На 55-й минуте счёт сравнял защитник монегасков Бенуа Бадьяшиль, забивший после передачи российского полузащитника Александра Головина.

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» занял 6-е место. Чемпионом Франции был признан «ПСЖ».

Франция - Лига 1. 1-й тур
23 августа 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Реймс
Реймс
0:1 Диа – 5'   0:2 Туре – 21'   1:2 Дисаси – 45+2'   2:2 Бадьяшиль – 55'
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