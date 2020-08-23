Точилин — о Попове: нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного

Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Ивелином Поповым, который выступал за «Ростов».

Из сочинской команды в ростовскую перешёл нападающий Дмитрий Полоз.

«Мы однозначно рассчитываем, что для нас это действительно будет усиление. Это точечное приобретение, потому что нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного. Да, у нас есть Нобоа, но нужен был исполнитель такого же плана», — цитирует Точилина «Р-Спорт».

За «Ростов» Попов провёл 44 матча, в которых забил 9 мячей. Болгарин перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.