Сенников: основной багаж у «Локо» всё ещё от Сёмина, но работа Николича проглядывается

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Дерби – это всегда противостояние двух сильных команд. Хочется увидеть интересную игру. Старт у «Локомотива» выдался хороший, даже в матче с «Уралом» выглядели сильнее, не хватило только скорости. Со «Спартаком» будет посложнее, их команда выглядит хорошо. Даже если вспомнить прошлогодний матч, когда команды сыграли 1:1, можно понять, что сегодня нас ждёт очень интересный матч. Отмечу, у «Спартака» хороший шанс занять второе место.



Основной багаж «Локомотива» сейчас всё ещё от Сёмина — в плане постановки игры и немного в подборе футболистов. Но моменты с работой Николича проглядываются: в развитии атаки «Локомотив» прибавил, больше стали владеть мячом, другая тактическая схема. В новую схему как раз очень хорошо вписывается Фёдор Смолов.



Чётко команду Николича сможем увидеть к зиме, когда клуб проведёт ещё и международные матчи. Одно дело — подготовить команду к игре на короткий отрезок. Другое — подготовить к длинному отрезку», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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