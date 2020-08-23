Мостовой — о финале ЛЧ: у Неймара есть великолепный шанс взойти на трон

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».

«Сегодня все считают фаворитом «Баварию», но такой тройки нападения, как Ди Мария, Неймар и Мбаппе, не было со времён «Барселоны», когда играли Месси, Неймар и Суарес. Буду болеть за „ПСЖ“, пусть хоть раз в жизни выиграют Лигу чемпионов.

У нас все говорят, что наконец-то французская команда. Но в основном составе всего один француз. Мбаппе или Левандовски? Вопрос вкуса, они разные. Это как выбор между Роналду или Месси. Мбаппе ещё молод, а Левандовски прошёл огонь, воду и медные трубы. Его можно сравнить с Суаресом. С таких людей нужно брать пример. Пора кому-то выйти из тени Месси и Роналду: одному — 35, другому — 33. Про Неймара давно говорят, что он один из тех, кто может это сделать. Сейчас есть великолепный шанс взойти на трон", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии» пройдёт сегодня, 23 августа. Начало — в 22:00 мск.