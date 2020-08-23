Руни: думаю, Неймар, Мбаппе и Ди Мария воспользуются высокой обороной «Баварии»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в своей колонке для Sunday Times написал, что предчувствует победу «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это будет открытая игра команд, которые очень хорошо атакуют. «Бавария» и «ПСЖ» будут создавать проблемы друг другу. Это будет перестрелка. Думаю, что парижане с Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией извлекут выгоду из высокой обороны, которую применяет «Бавария». Они получат шансы и воспользуются ими, чего не делал «Лион» в полуфинале

Преимущество «Баварии» в том, что большинство их игроков основы уже играло в финале Лиги чемпионов, они знают, как справляться с давлением. Но у меня есть чувство, что «ПСЖ» станет победителем», — приводит слова Руни Daily Mail.