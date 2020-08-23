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Актёр Петров: все ждут возвращения старого доброго «Спартака», побеждавшего всех в Европе

Актёр Петров: все ждут возвращения старого доброго «Спартака», побеждавшего всех в Европе
Футбол / РПЛ 0

Известный актёр Александр Петров признался, что с детства болеет за московский «Спартак».

«Когда меня папа подсадил на футбол, «Спартак» был командой, которая обыгрывала мадридский «Реал» и «Аякс», выиграла пять из шести матчей в группе Лиги чемпионов. Это была большая и великая команда, которую знали в Европе.

Это была действительно народная команда. Я очень верю, что болельщики «Спартака» всегда будут болельщиками «Спартака», всегда будут едины. Конечно же, все ждут возвращения старого доброго «Спартака», который побеждал всех в Европе. Я в любой ситуации всегда болею за «Спартак», — цитирует Петрова «Матч ТВ».

Сегодня, 23 августа, состоится матч «Спартак» – «Локомотив». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Спартак» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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