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«Рига» Кононова одержала 13-ю победу подряд в чемпионате Латвии

«Рига» Кононова одержала 13-ю победу подряд в чемпионате Латвии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 16-го тура чемпионата Латвии «Рига» разгромила «Тукумс» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Сконто». Обслуживал матч арбитр Александр Голубев, ассистировали ему судьи на линиях Никлавс Лацис и Евгений Морозов.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Олег Лайзанс, который реализовал пенальти. На 20-й минуте преимущество рижского клуба увеличил Рожер. Через несколько минут Рожер увеличил разрыв в счёте, оформив дубль. В начале второго тайма гости сократили разрыв в счёте, отличился Эмека Микаэл Басил. На 56-й минуте четвёртый гол забил Куле Мбомбо. На 81-й минуте Мбомбо оформил дубль, а в компенсированное время гости забили второй гол усилиями Каспарса Анманиса.

«Рига» одержала 13-ю победу подряд в чемпионате и лидирует, набрав 42 очка.

Напомним, что главным тренером «Риги» является Олег Кононов, который ранее возглавлял московский «Спартак».

Латвия - Высшая лига. 16-й тур
23 августа 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Рига
Рига
Окончен
5 : 2
Тукумс 2000
Тукумс
1:0 Лайзанс – 9' (пен)   2:0 Рожер – 20'   3:0 Рожер – 28'   3:1 Басил – 48'   4:1 Мбомбо – 56'   5:1 Мбомбо – 81'   5:2 Anmanis – 90+2'
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