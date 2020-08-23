«Рига» Кононова одержала 13-ю победу подряд в чемпионате Латвии

В матче 16-го тура чемпионата Латвии «Рига» разгромила «Тукумс» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Сконто». Обслуживал матч арбитр Александр Голубев, ассистировали ему судьи на линиях Никлавс Лацис и Евгений Морозов.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Олег Лайзанс, который реализовал пенальти. На 20-й минуте преимущество рижского клуба увеличил Рожер. Через несколько минут Рожер увеличил разрыв в счёте, оформив дубль. В начале второго тайма гости сократили разрыв в счёте, отличился Эмека Микаэл Басил. На 56-й минуте четвёртый гол забил Куле Мбомбо. На 81-й минуте Мбомбо оформил дубль, а в компенсированное время гости забили второй гол усилиями Каспарса Анманиса.

«Рига» одержала 13-ю победу подряд в чемпионате и лидирует, набрав 42 очка.

Напомним, что главным тренером «Риги» является Олег Кононов, который ранее возглавлял московский «Спартак».