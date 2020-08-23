«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Локомотив» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.
Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
- 23 августа 2020
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:36
-
17:26
-
17:10
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:33
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:35
-
14:30
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39