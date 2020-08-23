«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Локомотив» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.

Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».