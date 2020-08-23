Итальянский журналист: Миранчук стал бы отличной покупкой для «Аталанты»

Итальянский журналист Николо Скира поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в бергамскую «Аталанту».



«Трансфер Миранчука? Это была бы отличная покупка для «Аталанты», она действительно им интересуется, но пока для клуба это дорого», — приводит слова Скиры «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российский хавбек входит в сферу интересов «Милана» и «Ромы».

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.