Итальянский журналист: Миранчук стал бы отличной покупкой для «Аталанты»
Итальянский журналист Николо Скира поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в бергамскую «Аталанту».
«Трансфер Миранчука? Это была бы отличная покупка для «Аталанты», она действительно им интересуется, но пока для клуба это дорого», — приводит слова Скиры «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что российский хавбек входит в сферу интересов «Милана» и «Ромы».
Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.
«Локомотив» хочет получить от «Милана» € 20 млн за Миранчука
- 23 августа 2020
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