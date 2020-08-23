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Симонян: Кокорин должен помочь «Спартаку». Давайте в это верить!

Симонян: Кокорин должен помочь «Спартаку». Давайте в это верить!
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян прокомментировал отсутствие в заявке московской команды форварда Александра Кокорина.

«Не знаю, что с Кокориным, — был бы тренером, знал бы. Хотел бы увидеть его, он форвард! Сильнее ли он тех, кто есть? Это покажет игра, но думаю, он должен помочь. Давайте в это верить!» — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дебют Александра Кокорина за «Спартак» пока так и не состоялся. Форвард красно-белых не полетел на матч 3-го тура в Уфу, поскольку не до конца восстановился после мышечного повреждения. Ранее сообщалось, что Кокорин может не сыграть за «Спартак» даже до конца августа, пропустив ещё 3 тура.

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года.

Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»
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