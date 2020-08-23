Кандидат в президенты «Барселоны»: мы нуждаемся в таком тренере, как Клопп
Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре сообщил, что провёл переговоры с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
«Если Куман добьётся успеха, то останется в „Барселоне“. Но у нас есть план действий. Мы несколько раз общались с Юргеном Клоппом, потому что нам кажется, что «Барселоне» нужен именно такой тренер.
Куман — хорошее решение на данный момент, учитывая, что он легенда «Барселоны». Благодаря своему характеру он то, что сейчас нужно клубу. Я желаю ему всего наилучшего, потому что перед ним стоит сложнейшая задача", — приводит слова Фарре Sport.es.
Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера «Барселоны» Энрике Сетьена, который был уволен после поражения каталонцев в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).
Куман хочет видеть в «Барселоне» форварда «АЗ Алкмар»
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