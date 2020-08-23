«Спартак» — «Локомотив»: Мурило открыл счёт на 10-й минуте

Защитник «Локомотива» Мурило открыл счёт в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

Бразильский футболист забил гол на 10-й минуте встречи.

Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Локомотив» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (5) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12).