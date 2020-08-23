И. Федотов: «Уфа» идёт по пути Федуна. Пускай снимаются, раз Евсеев такой принципиальный

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что «Уфа» грозит сняться с чемпионата России из-за судейства в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).
«Уфа» хочет сняться с чемпионата? Пускай снимаются. Решили пойти по пути «Спартака» и Федуна – пожалуйста, только пусть отвечают за свои слова, раз Евсеев такой принципиальный. Не понимаю их претензий", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.
- 23 августа 2020
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:14
-
18:58
-
18:56
-
18:29
-
18:24
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:36
-
17:26
-
17:10
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:33
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:35