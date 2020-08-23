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И. Федотов: «Уфа» идёт по пути Федуна. Пускай снимаются, раз Евсеев такой принципиальный

И. Федотов: «Уфа» идёт по пути Федуна. Пускай снимаются, раз Евсеев такой принципиальный
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что «Уфа» грозит сняться с чемпионата России из-за судейства в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«Уфа» хочет сняться с чемпионата? Пускай снимаются. Решили пойти по пути «Спартака» и Федуна – пожалуйста, только пусть отвечают за свои слова, раз Евсеев такой принципиальный. Не понимаю их претензий", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.

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