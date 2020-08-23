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Евсеев: кто у нас по судьям главный, Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему

Евсеев: кто у нас по судьям главный, Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 4-го тура РПЛ высказался о судействе.

«Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.

Видимо, ребята мобилизовались из-за того, что их стало на одного меньше. Каждый стал играть не только за себя, но и за человека, которого у нас не было. Мы сделали в перерыве перестановки и замены, требования немного поменяли. Это всё сказалось, но мы прозевали одну атаку, которую организовал соперник, и пропустили мяч», — цитирует Евсеева «Горобзор».

В конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.

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