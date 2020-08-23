Дмитрия Баринова увезли с поля на электрокаре в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0, идёт 1-й тайм).

На 16-й минуте хавбек упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.

Матч «Спартак» — «Локомотив» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».