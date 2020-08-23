Карпин: «Ростов» недобрал очков в матчах с «Зенитом» и «Динамо». Сегодня получилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с «Уфой» (1:0).



«Выиграли, три очка взяли – это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда недобрала очков в матче с «Зенитом» и «Динамо». Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов.



Удаление всегда помогает, но бывают случаи, когда помогает, но наоборот, то есть команда расслабляется, поэтому могу сказать, что ребята молодцы, продолжали гнуть свою линию, никто не расслабился, получилось забить.



«Ростову» удалось прекратить череду нереализованных моментов? Нет, я бы так ещё не говорил. Четыре-пять было моментов сегодня стопроцентных, один из них реализовали. У Мамаева пару моментов было хороших. Над этим надо работать.



Те качества, которые у него есть, Полоз сразу показал. Понятно, что взаимопонимания и того, что мы требуем от нападающих, ещё нет, но это нормально. Вышел, помог, то, что в его силах было, сделал. Игра Зайнутдинова? Очень достойно, очень прилично. Да, номинально, так скажем, играл левого защитника, но мы понимали, что больше времени он будет проводить в атаке», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

«Ростов» обыграл «Уфу» благодаря голу Хасимото