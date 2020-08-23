ЦСКА близок к трансферу нигерийского форварда

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена» Чидере Эджука. По словам источника, близкого к нигерийцу, шансы на успех сделки высоки.

Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги». Сумма трансфера составила € 2 млн. В минувшем сезоне 22-летний нигериец принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

ЦСКА, набрав в четырёх турах шесть очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «армейцы» проведут 26 августа на выезде с «Краснодаром».