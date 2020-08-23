Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА близок к трансферу нигерийского форварда

ЦСКА близок к трансферу нигерийского форварда
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена» Чидере Эджука. По словам источника, близкого к нигерийцу, шансы на успех сделки высоки.

Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги». Сумма трансфера составила € 2 млн. В минувшем сезоне 22-летний нигериец принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

ЦСКА, набрав в четырёх турах шесть очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «армейцы» проведут 26 августа на выезде с «Краснодаром».

ЦСКА ведёт переговоры о трансфере хавбека «Ростова» Зайнутдинова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020