ЦСКА предложил € 12 млн за вингеров «Стяуа» Мана и Комана

Московский ЦСКА намерен приобрести двух вингеров румынского «Стяуа», утверждает Gazeta Sporturilor.

ЦСКА готов заплатить за Денниса Мана и Флоринеля Комана € 12 млн. Также за футболистов могут быть выплачены бонусы в зависимости от их выступлений. Московский клуб хочет купить обоих вингеров в летнее трансферное окно.

Сообщается, что английский «Норвич» вёл переговоры со «Стяуа» о покупке Мана, однако румынский клуб потребовал за одного футболиста € 15 млн.

21-летний правый вингер Деннис Ман в прошлом сезоне провёл за «Стяуа» 31 матч, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. 22-летний левый вингер Флоринель Коман сыграл 40 матчей, на его счету 15 мячей и 11 голевых передач. Стоимость Мана оценивается в € 5 млн, Комана — в € 5,5 млн.