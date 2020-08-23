ЦСКА предложил € 12 млн за вингеров «Стяуа» Мана и Комана
Московский ЦСКА намерен приобрести двух вингеров румынского «Стяуа», утверждает Gazeta Sporturilor.
ЦСКА готов заплатить за Денниса Мана и Флоринеля Комана € 12 млн. Также за футболистов могут быть выплачены бонусы в зависимости от их выступлений. Московский клуб хочет купить обоих вингеров в летнее трансферное окно.
Сообщается, что английский «Норвич» вёл переговоры со «Стяуа» о покупке Мана, однако румынский клуб потребовал за одного футболиста € 15 млн.
21-летний правый вингер Деннис Ман в прошлом сезоне провёл за «Стяуа» 31 матч, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. 22-летний левый вингер Флоринель Коман сыграл 40 матчей, на его счету 15 мячей и 11 голевых передач. Стоимость Мана оценивается в € 5 млн, Комана — в € 5,5 млн.
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- 23 августа 2020
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