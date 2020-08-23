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Васильков: похоже, у Баринова «кресты». «Локомотиву» лучше помолиться, чтобы пронесло

Васильков: похоже, у Баринова «кресты». «Локомотиву» лучше помолиться, чтобы пронесло
Футбол / РПЛ 0

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Если говорить о степени повреждения Баринова, то боюсь давать точный диагноз. Будет ясно после обследования, но то, что Дмитрий выпадет надолго, это точно. По динамике травма очень похожа на разрыв крестоообразных связок колена.

«Локомотиву» лучше помолиться, чтобы пронесло. Колено сложилось полностью, а ещё там потом и добавилась нагрузка сверху. Пока диагноз под вопросом, но, повторюсь, очень похоже на крестообразные связки», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

На 16-й минуте хавбек упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

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