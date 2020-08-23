Два игрока «Фиорентины» заразились коронавирусом

Пресс-служба флорентийской «Фиорентины» на официальном сайте сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

Положительные результаты на коронавирус показали тесты чилийского полузащитника Эрика Пульгара и итальянского вратаря Симоне Гидотти. Оба футболиста переносят заболевание бессимптомно. В настоящее время они помещены на карантин.

Пульгар перешёл в «Фиорентину» летом 2019 года из «Болоньи». Сумма трансфера составила € 10 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 37 матчах чемпионата Италии (32 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал шесть результативных передач.

20-летний Гидотти является воспитанником «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за клуб Серии С «Пергокрема».