Глава Башкортостана предложил «Уфе» опротестовать результат матча с «Ростовом»

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил клубу обратиться в РФС и РПЛ с просьбой опротестовать результат матча с «Ростовом» (0:1).
«Мы будем ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он точно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр», — цитирует Мурзагулова ТАСС.
Мурзагулов после матча также заявил, что руководство башкирского клуба обсудит снятие команды с чемпионата России.
В конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.
- 23 августа 2020
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