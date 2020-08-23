Глава Башкортостана предложил «Уфе» опротестовать результат матча с «Ростовом»

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил клубу обратиться в РФС и РПЛ с просьбой опротестовать результат матча с «Ростовом» (0:1).

«Мы будем ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он точно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

Мурзагулов после матча также заявил, что руководство башкирского клуба обсудит снятие команды с чемпионата России.

В конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.