«Спартак» — «Локомотив»: вышедший на замену Соболев вывел хозяев вперёд
Нападающий Александр Соболев забил второй гол «Спартака» в матче с «Локомотивом». Счёт — 2:1, идёт второй тайм.
На 81-й минуте Соболев забил головой с передачи Алекса Крала.
Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).
«Локомотив» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (5) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12).
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