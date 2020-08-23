«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» на матч финала Лиги чемпионов. С первых минут сыграет экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.
«ПСЖ»: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Керер, Паредес, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
Запасные: Рико, Булка, Верратти, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гейе, Дагба, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.
Встреча «ПСЖ» и «Баварии» состоится сегодня, 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 23 августа 2020
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