Вилков назначен VAR-ассистентом на матч «Динамо» — «Зенит»

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
25 августа
«Тамбов» — «Сочи»: судья — Матюнин, ассистенты судьи — Демешко, Богач. VAR — Иванов, AVAR — Буланов.
«Арсенал» — «Химки»: судья — Волошин, ассистенты судьи — Абсуев, Миневич. VAR — Шадыханов. AVAR — Стипиди.
26 августа
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Панин, ассистенты судьи — Данченко, Ерёмин. VAR — Амелин, AVAR — Мурашов.
«Рубин» — «Уфа»: судья — Кукуян, ассистенты судьи — Мосякин, Кудрявцев.
«Ротор» — «Спартак»: судья — Сухой, ассистенты судьи — Жвакин, Ширяев. VAR — Москалёв. AVAR — Болотенков.
«Ростов» — «Урал»: судья — Лапочкин, ассистенты судьи — Гаврилин, Веретёшкин.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Безбородов, ассистенты судьи — Болховитин, Богданов. VAR — Левников. AVAR — Сафьян.
«Динамо» — «Зенит»: судья — Васильев, ассистенты судьи — Хатуев, Березнов. VAR — Вилков. AVAR — Кобзев.
- 23 августа 2020
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