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Вилков назначен VAR-ассистентом на матч «Динамо» — «Зенит»

Вилков назначен VAR-ассистентом на матч «Динамо» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

25 августа

«Тамбов» — «Сочи»: судья — Матюнин, ассистенты судьи — Демешко, Богач. VAR — Иванов, AVAR — Буланов.

«Арсенал» — «Химки»: судья — Волошин, ассистенты судьи — Абсуев, Миневич. VAR — Шадыханов. AVAR — Стипиди.

26 августа

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Панин, ассистенты судьи — Данченко, Ерёмин. VAR — Амелин, AVAR — Мурашов.

«Рубин» — «Уфа»: судья — Кукуян, ассистенты судьи — Мосякин, Кудрявцев.

«Ротор» — «Спартак»: судья — Сухой, ассистенты судьи — Жвакин, Ширяев. VAR — Москалёв. AVAR — Болотенков.

«Ростов» — «Урал»: судья — Лапочкин, ассистенты судьи — Гаврилин, Веретёшкин.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Безбородов, ассистенты судьи — Болховитин, Богданов. VAR — Левников. AVAR — Сафьян.

«Динамо» — «Зенит»: судья — Васильев, ассистенты судьи — Хатуев, Березнов. VAR — Вилков. AVAR — Кобзев.

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