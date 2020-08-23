Баринов после матча вышел на поле с костылями. Джикия его подбодрил

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, получивший травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2), вышел на поле после окончания встречи.

Футболист передвигался на костылях. К Баринову подошёл защитник «Спартака» Георгий Джикия и поговорил с хавбеком «Локомотива».

На 16-й минуте матча Баринов упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.