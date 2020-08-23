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Александр Кокорин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Рому»

Александр Кокорин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Рому»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не стал комментировать информацию о возможном переходе в римскую «Рому».

«Слухи про „Рому“? Без комментариев», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.

Кокорин: при подписании контракта у меня не было травмы, я получил её в «Спартаке»
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