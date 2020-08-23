Николич — о проигрыше «Спартаку»: у нас были травмы: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (1:2).

«У нас были травмы: Миранчук, потом Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на сколько выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать, мы поддерживаем ребят.



Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у «Спартака» было больше энергии. Тот, кто забил бы второй мяч, должен был выиграть – к сожалению, пропустили мы», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. Через несколько минут «железнодорожники» потеряли из-за травмы полузащитника Дмитрия Баринова. На 35-й минуте травму получил хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.