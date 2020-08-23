Александр Кокорин: «Сочи» — молодцы

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал выступление в Российской Премьер-Лиге своего бывшего клуба «Сочи».

«Сочи» — молодцы. Не скажу, что прям успеваю следить, потому что все мысли о восстановлении и много времени провожу на базе", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Сочи», набрав в четырёх турах восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.