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Капризов: Соболев — красавец. Спросил у него: «Голова не болит, столько ею играть?»

Капризов: Соболев — красавец. Спросил у него: «Голова не болит, столько ею играть?»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом» (2:1).

«Хорошая игра, „Спартак“ проигрывал, а потом смогли вырвать победу. Соболев — красавец, уже написал ему и спросил: „Голова не болит, столько ею играть?“ Сейчас поеду смотреть финал Лиги чемпионов один дома», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. Через несколько минут «железнодорожники» потеряли из-за травмы полузащитника Дмитрия Баринова. На 35-й минуте травму получил хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
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