Тедеско: «Спартак» контролировал игру на протяжении почти всего матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
«Мы счастливы за то, как закончилось игра, и за результат. Я доволен игрой, мы контролировали почти весь матч. Вначале было тяжело, соперник забил первым же ударом, после этого непросто отыгрываться, не сломаться. Но мы выдержали, играли в свой футбол, был момент у Джордана. Во втором тайме мы продолжили гнуть свою линию. Было много моментов, позиционной игры, моментов со стандартов. Да, иногда теряли голову, слишком много атаковали вертикально при счёте 1:1, над этим нужно работать.
Стандарты — такая вещь, где любая команда может попустить. Хочется забивать первыми, но не всегда так происходит. Важно, что мы сохранили структуру после гола, ещё недавно у нас это не получалось – вспомните игру с Тулой дома, как только пропустили, я понял, что шансов изменить счёт не было. Но прошло время, ребята могут переламывать ход игры. Хорошо забивать первым, но не всегда это получается. Над стандартами нам, безусловно, надо работать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 23 августа 2020
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:45
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:12
-
20:58
-
20:58
-
20:58
-
20:46
-
20:46
-
20:29
-
20:17
-
20:12
-
20:08