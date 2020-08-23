Доменико Тедеско на русском языке рассказал о своём самочувствии

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке рассказал, что он излечился от заболевания.

«Было очень трудно, но сейчас я чувствую себя хорошо. Мне было очень тяжело без работы и команды. Я очень рад вернуться», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Из-за болезни Тедеско не руководил «Спартаком» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

34-летний Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В минувшем сезоне московский клуб под его руководством финишировал на седьмом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата.

«Спартак», набрав в четырёх турах восемь очков, занимает второе место в Российской Премьер-Лиге.