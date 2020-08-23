Доменико Тедеско на русском языке рассказал о своём самочувствии
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке рассказал, что он излечился от заболевания.
«Было очень трудно, но сейчас я чувствую себя хорошо. Мне было очень тяжело без работы и команды. Я очень рад вернуться», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Из-за болезни Тедеско не руководил «Спартаком» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
34-летний Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В минувшем сезоне московский клуб под его руководством финишировал на седьмом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата.
«Спартак», набрав в четырёх турах восемь очков, занимает второе место в Российской Премьер-Лиге.
Тедеско: «Спартак» контролировал игру на протяжении почти всего матча с «Локомотивом»
- 23 августа 2020
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:45
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:12
-
20:58
-
20:58
-
20:58
-
20:46
-
20:46
-
20:29
-
20:17
-
20:12
-
20:08
Партнерский контент