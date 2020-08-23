Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» впервые проиграл в РПЛ под руководством Николича

«Локомотив» впервые проиграл в РПЛ под руководством Николича
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России проиграл «Спартаку» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в РПЛ под руководством главного тренера Марко Николича.

41-летний Николич возглавил «Локомотив» 14 мая 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба не продлило контракт. В минувшем сезоне «железнодорожники» под руководством сербского специалиста финишировали на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

«Локомотив», набрав в четырёх турах семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 26 августа на своём поле с «Ахматом».

Николич — о проигрыше «Спартаку»: у нас были травмы: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020