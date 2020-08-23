«Локомотив» впервые проиграл в РПЛ под руководством Николича
«Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России проиграл «Спартаку» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в РПЛ под руководством главного тренера Марко Николича.
41-летний Николич возглавил «Локомотив» 14 мая 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба не продлило контракт. В минувшем сезоне «железнодорожники» под руководством сербского специалиста финишировали на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
«Локомотив», набрав в четырёх турах семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 26 августа на своём поле с «Ахматом».
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- 23 августа 2020
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