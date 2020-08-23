Тедеско: сказал Соболеву до матча, что он может выйти и решить игру. Он так и сделал

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о голе Александра Соболева в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Бакаев был хорош, агрессивен, силён. В этом и была идея, он техничный игрок. Соболев остался на скамейке, так как мы сделали выбор в пользу быстрых игроков. У нас 5 нападающих, иногда кто-то остаётся не скамейке. Но я сказал Соболеву до игры, что он может выйти и решить игру, он так и сделал», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.