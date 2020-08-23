Газизов отказался комментировать заявление «Уфы» о возможном снятии с РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал комментировать заявление «Уфы» о возможном снятии с чемпионата России из-за судейства в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Заявление „Уфы“? Я не буду комментировать заявления других команд», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В конце первого тайма был удалён нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. Арбитр показал футболисту красную карточку после использования видеоповтора.



После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи, а также пригрозил снятием команды с чемпионата России.

Напомним, что ранее Газизов работал в должности генерального директора «Уфы».