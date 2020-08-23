Кикнадзе: понимал, что Кверквелия будет сидеть на скамейке, а практика важна

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход Соломона Кверквелии в «Ротор».
«Кверквелия? Надеемся, что он ещё к нам вернётся. Мы можем его вернуть по пункту. Я просто понимал, что он будет сидеть на скамейке, а практика важна. Сверкнёт — отлично. Для нас он много сделал, много отдал. Если сможет доказать, что он вернулся, то… А практика нужна", — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия перешёл в «Ротор» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021 с возможностью досрочного прекращения.
Соломон выступал за «Локомотив» с 2017 года. Соглашение грузинского защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. В минувшем сезоне Кверквелия сыграл в 9 матчах чемпионата России.
- 23 августа 2020
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